شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أطفال مدرسة الجونة أول الحاضرين لعرض فيلم "الفارس والأميرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحضرت إدارة مهرجان الجونة السينمائى، عددا من الأطفال التابعين لمدرسة الجونة وأهاليهم لحضور عرض فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة"، الذى يعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة، الذي انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، وقد واجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور فى الجونة

ويشارك فى بطولته بالأداء الصوتى كل من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين، ويشارك بالغناء فيه الفنان مدحت صالح والفنانة لقاء الخميسى.

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أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك لحقوق النساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقررترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.