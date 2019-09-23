شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Breaking Bad.. تعرف على موعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم El Camino المقتبس عن المسلسل العالمى الشهير Breaking Bad، عن أولى ملامح الفيلم الجديد المقرر عرضه يوم 11 أكتوبر المقبل عبر شبكة نتفليكس الأمريكية.

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وكشفت التقارير أن آرون بول سيعيد أداء دور جيسي بينكمان، وينتقل إلى حيث توقفت الحلقة الأخيرة من المسلسل مع قيادة Pinkman، مع والتر وايت الذى يؤدى دوره بريان كرانستون، والذى سيحرره من العمل فى meth lab حيث تم إجباره على العمل من قبل عصابة منافسة، حسبما نشر موقع rollingstone.

وكانت شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية فازت فى السباق الذى خاضته مع شبكة amc الأمريكية فى الاستحواذ على عرض الفيلم الجديد بشكل حصرى فى أكتوبر المقبل.

وفى سياق متصل يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.