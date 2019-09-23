فيديو| موقف محرج لـ"دانا حمدان" بـ"الجونة".. وميس تتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تعرضت الفنانة دانا حمدان لموقف محرج على السجادة الحمراء، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وشاركت "دانا"، جمهورها ومتابعيهاعبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يرصد ما حدث معها، إذ وقع الحزام الذي كانت ترتديه على خصرها، ما دفع شقيقتها ميس حمدان للتدخل فورا، ومحاولة إنقاذ الموقف.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بدأت يوم 19 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، في حضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

