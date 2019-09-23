بعد نجاح "يا مدلع".. أحمد سعد يطير إلى الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يستعد أحمد سعد، للسفر إلى الإمارات، يوم الأربعاء المقبل، لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية بدبي وأبو ظبي في الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يشدو خلال هذه الحفلات بمجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة.

وعلى جانب آخر، اقتربت أغنية "يا مدلع" للمطرب أحمد سعد، من تحقيق المليون الثالث على موقع "يوتيوب"، بعد طرح "مزيكا" لها منذ 10 أيام.

أغنية "يا مدلع" من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدي وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوي إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره في النمسا بمدينة سالزبورج.

وأغنية "يا مدلع" هى إحدى أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد، الذى ستطرحه شركة "مزيكا" خلال الفترة القادمة.