محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حرصت الفنانة رشا مهدي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور جديدة لها خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي.
وكتبت "رشا"، تعليقًا على الصور قائلة: "كوني أنتِ الشمس عندما لا تجدها".
مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الماضي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وتستمر حتى الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر رشا مهدي في أحدث جلسة تصوير: "كوني أنت الشمس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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