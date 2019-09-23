صورة| هاني رمزي بصحبة اللاعب عمرو جمال في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: ظهر الفنان هاني رمزي، بصحبة عمرو جمال، لاعب نادي طلائع الجيش والأهلي السابق، داخل إحدى صالات الجيم. ونشر رمزي، صورته مع جمال عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "التمرين حلو قوى مع عمرو جمال، ربنا يوفقه يارب". يذكر أن، الفنان هاني رمزي، أعلن مؤخرًا عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

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