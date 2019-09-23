البزاوي لـ"الخليج 365": "أحول الكبوات لنجاح.. والسينما في تطور كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان محمود البزاوي، إنه يواصل حاليا تصوير مشاهده في مسلسل "روحين في زكيبة"، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح، ومن بطولة حمدي الميرغني، ومحمد أسامة "أوس أوس".

وأضاف البزاوي في تصريح لـ"الخليج 365" أن تعاقد على مشروع فني جديد، متابعا: "ما أقدرش اتكلم في التفاصيل، مابحبش أتكلم عن الحاجة غير لما تكمل".

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وعن رأيه في الاتجاه الذي تسير في السينما حاليا، خاصة أن شارك في فيلم كازابلانكا الذي حقق 80 مليون جنيه، أوضح البزاوي أنها في تطور ملحوظ، مؤكدا أنه شاهد جميع الأعمال المطروحة في السينما حاليا: "بالطبع هناك طفرة في بعض المواضيع المطروحة والإيردادت أيضًا".

وردًا على أن كان لديه أعمال دون المستوى، أكد ـنه لم يشارك في عمل وندم عليه، مضيفا: "حتى الكبوات اعتبرها بداية انطلاق ونجاح وليس إحباطات".

وشارك البزاوي، بخلاف كازابلانكا، في 3 مسلسلات بالموسم الرمضاني الماضي، هي "الزوجة الـ18" مع الفنان حسن الرداد، و"أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان و"علامة استفهام"، مع الفنان محمد رجب.