بعد تحذير أشرف زكي.. توني ماهر لـ"الخليج 365": "أسعى لحل الأزمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أكد الفنان توني ماهر، أن بيان النقابة لم يقصد به الممثلين بل الشركة المنتجة لمسلسل "نصيبي وقسمتك 3.

واضاف "توني"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لكنني أسعى لحل الأزمة، والحصول على عضوية نقابة المهن التمثيلية، وسأعلن عن التفاصيل عقب الوقوف على تفاصيل الأمر"، موضحًا: "هناك استجابة من النقابة لمحاولات الحل".

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، قد أصدرت بياناً رسمياً تحذر فيه الفنانين بعدم التعامل مع شركة "أرت برودكشن" للمنتج أحمد عبد العاطى منتج مسلسل "نصيبى وقسمتك"، الذى يعرض حاليًا كما حذرت بعدم التعامل مع المنتج الفنى أيمن شوقى.

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وجاء التحذير والبيان للجميع نظرًا لعدم امتثال سالف الذكر بمبادئ النقابة وإخلاله بقوانين نقابة المهن التمثيلية المتعارف عليها والاستعانة بممثلين غير "نقابيين"، وهو ما حذرت منه النقابة لجميع شركات الإنتاج بعدم تسكين ممثليين غير نقابيين، إذ تسعى النقابة لإيجاد فرص عمل للممثلين النقابيين أولا.

وجاءت أسماء الممثلين كالتالي:

هاني عادل، كريم العمري، كريم صبحي، نانسى صلاح، توني ماهر، شادى جميل، إسراء البليسي، أسما سليمان، مصطفى سلامة، ياسمين غيث.