بعد تحذير أشرف زكي.. هاني عادل لـ"الخليج 365": "اسمي جه غلط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ياسمين الشرقاوي

قال الفنان هاني عادل، أن ذكر اسمه في بيان نقابة المهن التمثيلية التحذيري جاء عن طريق الخطأ، وأنه تواصل مع الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وتم حل الأزمة.

وأضاف "عادل"، في تصريح لـ"الخليج 365"، ليس لدي أزمات مع النقابة والموضوع كله كان غلطة من جانبهم.

واستكمل: "أنا عضو في نقابة المهن الموسيقية وأوراقي سليمة في النقابة".

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وتابع مؤسس فرقة "وسط البلد": "أنا بدفع الفلوس اللي بتطلبها النقابة لأي عمل فني أشارك به، وتواصلت مع أستاذ أشرف بعد البيان الذي أصدرته النقابة، وليس لي علاقة بالموضوع إطلاقًا".

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، أصدرت بياناً رسمياً تحذر فيه الفنانين بعدم التعامل مع شركة "أرت برودكشن "للمنتج أحمد عبدالعاطي منتج مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي يعرض حاليًا كما حذرت بعدم التعامل مع المنتج الفني أيمن شوقي.

وجاء التحذير والبيان للجميع نظرًا لعدم التزامهما بقرارات النقابة الاستعانة بممثلين غير "نقابيين، على حد وصف البيان".

وجاءت أسماء الممثلين: هاني عادل، كريم العمري، كريم صبحي، نانسي صلاح، توني ماهر، شادي جميل، إسراء البليسي، أسما سليمان، مصطفى سلامة، ياسمين غيث، ضمن البيان