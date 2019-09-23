تراند اليوم : والد فنانة شهيرة يفجر مفاجأة عن سبب وفاتها: ليس السرطان...



كشف أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، تفاصيل جديدة في رحلتها المرضية قبل الوفاة، مؤكدًا أنها تعرضت للكثير من الأمراض، منها توقف قلبها مرتين بعد تلقيها العلاج، كما أصابتها نوبة سكر مرتين.

ونفى بورشيد، للمرة الأولى، أن تكون ابنته صابرين بورشيد قد توفيت بمرض السرطان فقال: ”ما ماتت بالسرطان، وصابرين كانت في تقدم في علاجها رغم المشاكل“.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن والدتها كانت شديدة عليها في تربيتها، موضحًا: ”صابرين وهي صغيرة تأخرت والدتها في إنجاب الطفل الثاني، وهي مريم، فالفرق بينهما 8 سنوات، ولذلك عاشت وحيدة في المنزل تلعب بألعابها وأخذت حقها من الدلع، وأنا كنت أدلعها ولكن والدتها كانت شديدة عليها“.