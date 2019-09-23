حظر فيلم جنيفر لوبيز في ماليزيا ..وهذا هو السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 08:16 مساءً - الجرأة الجنسية بالأفلام ليست مقبولة تحت أي مبرر كالواقعية أو الضرورة الدرامية في الدول الإسلامية المحافظة كماليزيا على سبيل المثال ،والتي تحظّر عادة أي فيلم يحتوي مشاهد غير لائقة أو مثيرة للخجل لدى مشاهديه.



وتعتمد أحداث فيلم Hustlers، التي تلعب المغنية والممثلة جينيفر لوبيز دور البطولة، على قصة حقيقية تحدثت عنها الصحافة الأمريكية حول مجموعة من فتيات الليل ،يقمن بتخدير الزبائن وسلب أموالهم.



المشاهد الإباحية وراء حظر فيلم "هوسليرس"



وحظرت السلطات الماليزية الفيلم في البلاد، حيث أعلنت شركة "سكوير بوكس بكتشرز" وهي الشركة المسؤولة عن توزيع الفيلم في ماليزيا، أنه قد تم منع عرض الفيلم .



ومع أن الشركة لم تحب أن تذكر السبب الحقيقي للحظر،إلا أن وكالة "رويترز" استطاعت معرفة السبب ،فنقلت عن مجلس الرقابة الماليزية قوله: إن الفيلم حافل بالمشاهد الإباحية ولن يبقى منه الكثير إذا حذفت،فكان الرأي الأنسب هو منعه.



وتعيش جينيفر لوبيز حالياً حالة رائعة من النشاط الفني ،إذ أحيت سلسلة من الحفلات الغنائية في شهر أغسطس- آب الماضي في موسكو ومصر ضمن جولتها الغنائية التي أقامتها احتفالاً بعيد ميلادها الخمسين،وتخطط لسلسلة حفلات قريبة.

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