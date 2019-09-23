الخميس.. تامر حُسني يُحيي حفلا غنائيا بإحدي الجامعات

يحيى النجم تامر حسني حفلاً غنائيًا يوم الخميس الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري، بإحدى الجامعات المصرية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن ناحية أخرى ينتظر النجم تامر حسني لعرض فيلمه الجديد بعنوان "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح،

محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، ويزو، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، كميل سلامة.

بالإضافة إلى إحيائه حفل تخرج طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية دفعة ٢٠١٩، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٩ من شهر سبتمبر الجاري بفندق تيوليب برج العرب.

يذكر أن النجم تامر حسني أحيا مؤخرًا

أضخم حفل في الشرق الأوسط على مسرح صالة الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وذلك وسط عدد ضخم من الجمهور ومحبيه، الذي وصل إلى عشرات الآلاف.

والذي قدم النجم تامر حسني من خلاله باقة من ألمع أغانيه، التي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير، ومن بينها: "يا بنت الإيه"، "أنا ولا عارف"، كل مرة"، "عيش بشوقك"، "تليفوني رن"، "قرب حبيبي"، "بطلت العالم في النكد"، "يانا يا مفيش"، "ناسيني ليه"، "كفياك أعذار"، "رسمي فهمي نظمي".

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