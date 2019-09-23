شاهد.. هدى المفتي تمدح منى زكي

نشرت الفنانة الشابة هدى المفتى صورة تجمعها مع النجمة منى زكى وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وعلقت "المفتى" على الصورة مادحة منى:" لا يوجد احد مثلها". Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال هدى المفتي مسلسل "كأنه امبارح" مع النجمة مع النجمة رانيا يوسف

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