نزهة بحرية.. إليسا تشارك متابعيها صورة جديدة

شاركت النجمة اللبنانية إليسا، متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانتسجرام.
وظهرت "اليسا" بلوك جديد/حيث ارتدت فستانًا أزرق قصير، وبدتوكأنها في نزهة بحرية، على متن أحد اليخوت، وعلقت على الصورة قائلة: "أهلًا بالجميع:"
وكان كليب كرهني لإليسا هو آخر أعمالها الفنية، وحقق نجاحًا كبيرًا بعد طرحه عبر اليوتيوب
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