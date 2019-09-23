نزهة بحرية.. إليسا تشارك متابعيها صورة جديدة

شاركت النجمة اللبنانية إليسا، متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانتسجرام.

وظهرت "اليسا" بلوك جديد/حيث ارتدت فستانًا أزرق قصير، وبدت

وكأنها في نزهة بحرية، على متن أحد اليخوت، وعلقت على الصورة قائلة: "أهلًا بالجميع:"

وكان كليب كرهني لإليسا هو آخر أعمالها الفنية، وحقق نجاحًا كبيرًا بعد طرحه عبر اليوتيوب