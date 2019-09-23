شاهد.. هاني رمزي يحفز عمرو جمال في الجيم

نشر النجم هاني رمزي صورة تجمعا مع اللاعب عمرو جمال عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وعلق "رمزي" علي الصورة قائلا: "التمرين حلو قوي مع عمرو جمال ربنا يوفقه يارب". Advertisements ويشار أن آخر أعمال هاني رمزي فيلم "قسطي بيوجعني" مع النجمة اللبنانية مايا نصري . "قسطي بيوجعني" مع النجمة اللبنانية مايا نصري

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