صورة.. سليمان عيد يداعب جمهوره

شارك الفنان سليمان عيد صورة يداعب فيه جمهوره من خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وحيث كتب "عيد" علي الصورة قائلا: "ممكن حد يقولي أنا بضحك ليه". يشار إلى أن آخر أعمال سليمان عيد مسلسل "هوجان" مع النجم محمد إمام. "هوجان" مع النجم محمد إمام.

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