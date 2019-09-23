بإطلالة ساحرة.. درة تتألق في العرض الخاص لـ "لمّا بنتولد"

حضرت النجمة درة العرض الخاص لفيلم "لمّا بنتولد"، والذي يتم عرضه حاليًا في مهرجان الجونة بدورته الثالثة.

وقامت الفنانة درة بنشر صورها من العرض الخاص عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة،

إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة درة

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لعرض مسلسلها الجديد بعنوان "بلا دليل"، وهو بطولة كل من خالد سليم، أحمد كرارة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، عمر الشناوى، أحمد كرارة، إنعام الجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفى.

و تدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية عمر بركات، الذي يجسدها شخصية عازفة آلة "هارب"، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب.