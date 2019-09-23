في العيد الوطني الـ89 .. محمد حماقي يوجه رسالة للسعوديين

وجه النجم محمد حماقي رسالة تهنئة لجمهوره السعودي، وذلك بمناسبة العيد القومي للسعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
ونشر النجم حماقي صورة أفيش للعيد القومي، وعلق عليها قائلًا: "كل عام والشعب السعودي الحبيب بخير وأمان.. ونسأل الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية، الوطن القويبعقيدته المزدهي بتطوره الراسخ بأمنه السعودية العيد الوطني السعودي".
وتحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بالعيد الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة، ويعود ذلك إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادي الأول من عام 1351 هجريًا، والذي يوافق 23سبتمبر ميلاديًا، الذي قضى الملك عبد العزيز من خلاله بتحويل أسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد" إلى المملكة العربية السعودية.
يذكر أن النجم محمد حماقي أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضخمًا، وذلك أثناء تكريمه بحفل توزيع جوائز نيكولدين لجوائز الأطفال في مدينة أبو ظبي بالإمارات.
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