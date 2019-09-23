محمد فراج يُعلن خطوبته على هذه الفنانة بمهرجان الجونة

فاجأ الفنان محمد فراج جمهوره ومحبيه خلال فاعليات الدروة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بإعلان خطوبته من الفنانة بسنت شوقي، حيث تربطهما قصة حب عمرها يقترب من 5 سنوات.

حيث قال محمد فراج في أحد التصريحات الصحافية إنه ينتظر عرض فيلم خطيبته «لما بنتولد» للمخرج تامر عزت، والذي يعرض ضمن مسابقة الأفلام خارج المسابقة الرسمية.

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فراج يظهر مع بسنت في حفل الافتتاح

وظهر فراج في حفل افتتاح المهرجان بجانب خطيبته وأثار ظهورهما تساؤل الكثيرين من حضور حفل الافتتاح، ولكن يبدو أن خطوبتهما قد تمت منذ فترة، ولكنهما لم يعلنا الخبر إلا للمقربين منهما فقط، وكان آخر ظهور لهما سوياً في مهرجان تورونتو، والذي شاركا به بفيلم «بعلم الوصول» والذي أشاد به الكثيرون من مشاهديه، ودائماً ما يظهران سوياً في الكثير من الأماكن العامة.

وتعود قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي لأكثر من 5 سنوات، ورغم خطوبتهما منذ فترة قصيرة، إلا أن مشاعرهما كانت دائماً ما تظهر عليهما في الصور التي يلتقطانها سوياً، ومنذ 3 سنوات قام محمد فراج بتهنئة بسنت بيوم ميلادها بطريقة مختلفة عن تهنئة زملائها بهذا الحدث، وظهر من خلال تعليقه على مواقع التواصل الاجتماعي ورسالته لها الكثير من الكلمات الرومانسية.

يشار إلى أن أبرز أعمال بسنت شوقي مسلسل كلبش2 ومسلسل قابيل.

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