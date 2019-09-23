خطفت المتسابقة المغربية حفيظة "فالكو" الأضواء من النجم المغربي سعد المجرد على موقع "يوتيوب"، بعد ظهورها في برنامج "ذا فويس"، حيث استطاعت في أقل من 22 ساعة، وبعد نشر البرنامج مقطع فيديو لها أثناء الكاستينغ وهي تغني من الإطاحة بسعد المجرد من عرش التراند المغربي، بالرغم من أن أغنيته الجديدة “يخليك ليلي”، لم تتجاوز 3 أيام عن إصدارها. إقرئي أيضًا: سوزان نجم الدين: فكرت بالانتحار حفيظة تألقت في البرنامج، بأداء أغنية الموسيقار محمد عبد الوهاب "مين عذبك". المتسابقة حفيظة فالكو Advertisements وبأدائها أغنية "مين عذبك" خلال مرحلة الصوت ضمن التجارب الغنائية، سلطت حفيظة فالكو الضوء على منطقة بوعرفة مسقط رأسها ضواحي مدينة وجدة شرق المغرب ، والتي جادت بخامة صوتية طربية مميزة حسب ما أبداه حكام لجنة "ذا فويس". إقرئي أيضًا: هل عادت شيري عادل إلى زوجها معز مسعود؟ وقد اختارت حفيظة فالكو الانضمام لفريق المغني المصري محمد حماقي. بالرغم من إبداء الفنانة أحلام الشامسي رغبتها في الانضمام إلى فريقها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متسابقة مغربية من "ذا فويس" تتفوّق على سعد المجرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.