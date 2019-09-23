ريهانا تعلن خبر حملها

فاجأت المطربة العالمية ريهانا جمهورها ومحبيها بالعالم أجمع وأعلنت حملها من زوجها رجل الأعمال السعودي حسن جميل، وأثار هذا الخبر ضجة كبيرة عبر المواقع الإلكترونية بالعالم أجمع، خاصة أن ريهانا وحسن جميل لم يعلنا زواجهما بشكل رسمي حتى الآن، رغم أن علاقاتهما مستمرة منذ فترة طويلة.

حيث بدأت علاقة الملياردير السعودي حسن جميل والمطربة العالمية ريهانا في عام 2017 عندما التقطت لهما عدد من الصور أثناء تجولهما بأحد شوارع إسبانيا سوياً، وبعدها رصد لهما عدد من الصور أثناء إجازة رومانسية قضياها سوياً في مركب ضخم بأحد السواحل الإيطالية، وأكد وقتها عدد من المقربين من ريهانا أنها تعيش حالة رومانسية كبيرة وسعيدة للغاية من علاقاتها بحسن جميل.

وأكد عدد من التقارير التي تعدها الصحف والمواقع المتخصصة بأخبار نجوم العالم أن ريهانا هي أغنى امرأة تعمل بمجال الموسيقى وتفوقت على عدد كبير من نجمات العالم من بينهن مادونا وبيونسيه بثروة تقدر بـ600 مليون دولار، وأكدت الصحف أيضاً أن ثروة حسن جميل تقدر بمليار ونصف المليار دولار، وخلال الأعوام الثالثة الماضية ابتعدت ريهانا عن الغناء وقررت أن تتجه إلى المشاريع التجارية والتي كان أهمها مشروع الملابس الداخلية التي حققت من إيراداتها عائداً كبيراً اقترب من 120 مليون جنيه إسترليني وحققت أيضاً نجاحاً من تجارتها في مجال الأزياء والمكياج.