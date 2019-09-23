هل عادت شيري عادل إلى زوجها معز مسعود؟

بعد ظهور الفنانة المصرية شيري عادل بصحبة طليقها الداعية الأسلامي معز مسعود بحفل افتتاح مهرجان الجونة تجاهلت التعليق على أنباء عودتها إلى عصمته. وقالت إنها ستكشف كل التفاصيل في حفل ختام الدورة الثالثة. Advertisements وكانت ظهور الزوجين معاً في حفل الافتتاح أوحي لعدد كبير أن العلاقة الزوجية بينهما لا زالت مستمرة، إلا أن شيري رفضت التعليق على كل الاستفسارت وتمسك معز مسعود بموقفه الرافض للحديث ‘ن الأمور الشخصية، وقالت شيري أنها ستكشف الكثير من الأمور عقب حفل ختام مهرجان الجونة حتى تتضح الصورة أمام الجميع.

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