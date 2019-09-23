إمارات رزق و حسام جنيد يعودان عن طلاقهما

أعلن بشار جنيد شقيق الفنان حسام جنيد عن عودة شقيقه إلى زوجته النجمة السورية إمارات رزق بعد إعلانهما الطلاق قبل أيام قليلة .



وقام بشار بنشر صورة عبر حسابه الخاص على "فيسبوك " تجمعه بإمارات وحسام وعلّق عليها : " انتو مثال للحب كل الكلام خلص وكل البعد خلص انتو أجمل تنين أخي وأختي وأجمل خبر سمعتو منكن بحبكن ومحبتي لكم والله يوفقكن يارب ومع السلامة كلام الناس

ما في أمارات من دون حسام ما في حسام من دون أمارات مبروك وطن مبروك أحساس " .

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وكانت إمارات قد أعلنت انفصالها عن حسام قبل حوالي الأسبوع بينما أكد حسام أول مس أنه ترك باباً وحيداً للصلح لكنه أغلق معلناً طلاقه من إمارات قبل أن تتغير الأمور اليوم ليعلن شقيق حسام عودتهما لبعضهما البعض .



يشار إلى أن لحسام وإمارات طفلان هما " وطن " و " إحساس " من زواجهما الذي تم في العام 2013 وشهد العديد من الأخبار التي رافقت إنفصالهما اكثر من مرة .