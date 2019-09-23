شاهدوا خالد سليم بعد فقدان وزنه.. لن تتعرفوا عليه

فقد أكثر من 20 كيلو... ظهور غريب لخالد سليم في مهرجان الجونة

أثار ظهور الفنان خالد سليم بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي تقام دورته الثالثة حالياً بمدينة الجونة، ضجة كبيرة بسبب خسارة عدد كبير من الكيلوات من وزنه.

وظهر خالد سليم بافتتاح المهرجان مع زوجته خيرية ولفت نظر الجميع إليه، حتى أن عدداً كبيراً من الحضور كانوا يدققون في ملامح وجهه حتى يتعرفوا عليه، فبعد أن كان جسده ممتلئاً بالعضلات فقد أكثر من 20 كيلو من وزنه وتغير شكله تماماً.

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خالد سليم يعود إلى القاهرة من أجل «بلا دليل»

ومن المقرر أن يعود خالد سليم إلى القاهرة بصحبة زوجته خلال الساعات المقبلة ولم يكمل فعاليات المهرجان بسبب التزامه باستكمال تصوير باقي مشاهد مسلسل «بلا دليل» الذي يقوم ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية والعربية، من بينهم درة وجمال عبدالناصر ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وأشرف زكي وإنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام، ومها نصار وشيرين عرفة وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر أن يطرح على الشاشات خلال الفترة المقبلة وينتمي لنوعية الأعمال التي تقترب من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، وقد أعلنت المؤلفة إنجي علاء أن عملها سيحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، رغم كثرة حلقاته إلا أن الأحداث ستكون سريعة بشكل كبير.