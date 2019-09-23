لطيفة التونسية تهدد... وما علاقة ريما الرحباني؟

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هددت التونسية لطيفة باللجوء للقضاء لرفع دعوى كل من يغني اغانيها أو يسجلها أو يعيد توزيعها دون موافقة مسبقة منها.
ونشرت لطيفة عبر حسابها على موقع تويتر رسالة واضحة قالت فيها: اعتقد ان انا بما انى تعبت في مشواري وانتجت كل رصيدي وألبوماتي وفيديوهاتى بمجهودي الفردي سأتخذ نفس موقف ريما الرحباني وأعلن انى سأتخذ كل الاجراءات القانونية لمن يغنى او يسجل او يعيد توزيع أي اغنيه من اغانيا.
وبعدها أصدرت توضيحا قالت فيه: ما تستعجلوش انا لا اقصد إلى يدندن في بيته والا في برنامج انا اقصد إلى يعيد توزيع أي اغنيه ويغنيها او يغنيها بشكل رسمي. احنا في عصر الديجيتال واليوتيوب والحقوق الرقمية.
ولم توضح لطيفة من هو الفنان الذي قام بغناء اغانيها او اعاد تسجيلها
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