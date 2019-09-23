قادير دوغلو يتحدّث عن قصة حبّه لـ نسليهان أتاغول

كشف الممثل التركي قادير دوغلو أنه سيشارك هذا الموسم في عمل مسرحي مقتبس من مسرحية انجليزية كوميدية، تدور احداثها في الستينات ومبنية على احداث حقيقية بين ثمانية أشخاص.

وفي مقابلة له، تحدّث عن علاقة بزوجته نسليهان أتاغول فقال

"حبيبتي نسليهان التي اخترتها كزوجة لي، ستبقى حبيبتي الوحيدة طوال حياتي وحتى ربما في ما بعد الحياة.".

وتابع في إجابة على سؤال حول امكانية ان يتحول الحب إلى صداقة فقال "يمكن أن تصبح صديقتي أو مثل أختي أو قريبتي، لكنها ستبقى حبيبتي دائماً".

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وعن نظريته في الحب قال "أساساً برأيي شخصان عاشقان يمكن أن يصبحا شخصاً واحداً. يمكن للصداقة بين اثنين أن تتضاعف لكن الحب هو الاتحاد وأن يصبحا شخصاً واحداً. أنا هكذا أشعر معها".

وعن مشاعر الغيرة بينهما قال قادير دوغلو "إذ كانت الغيرة تؤذي الطرف الآخر، فهي أكبر خطأ بحق العلاقة. دعونا نقول إنني غيور، أعتقد اني سأستطيع التعامل مع ذلك بشكل جيد للغاية"..

وعن غيرتها على زوجته قال "وقعت في حب نسليهان خلال ممارستها مهنتها (في كواليس مسلسل فاتح حربية)، ماذا أقول لها؟ هل أقول "لا تعملي بهذه المهنة واجلسي في المنزل" ! هذا لا يعقل".

وتابع " ليست رجولة أن تقول للمرأة "لا ترتدي ذلك الشورت ، لا تذهبي الى هناك ، لا تقابلي ذلك الشخص". عليك الوقوف الى جانب حريتها باحترام".

وسئل خلال المقابلة "هل تريدان إنجاب طفل؟" فأجاب "نأمل ذلك.. فكلانا بصحة جيدة. لكننا لا نجلس ونتناقش بشكل خاص حول الموضوع.".

وتابع ممازحاً "لكن الصحافة تفعل هذا بدلاً عنا. كل شيء سيحصل عندما يحين وقته.".



