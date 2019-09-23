تراند اليوم : حكاية عايدة الأيوبى مع الإنشاد الديني .. فيديو

قالت الفنانة عايدة الأيوبي إن الإنشاد الديني يجعلها تحلق عالياً وتنفصل عن العالم، وإنها تشعر خلال الإنشاد بأنها قريبة من المولى، مضيفة أن فن الإنشاد محبوب بين العديد من الناس، وأنها تشعر بالسعادة وهي تسمع ترديد الجمهور معها خلال الحفلات لأغاني الإنشاد.

وأضافت الأيوبي خلال لقاء لها في قناة الغد، أن الإنشاد الديني، بصفة خاصة حينما تؤديه المنشدات، له أسلوب مختلف عن الغناء العادي، لافتة إلى أنها ظهرت كمنشدة لأول مرة في عام 2004، وأنها أخذت وقتاً كي تظهر كـمُنشدة، مؤكدة أنه يجب على المنشد أن يكون مقتنع بشكل كامل بكل ما ينطق حتى يصل لقلب المستمع.

وأوضحت الأيوبي، على هامش مشاركتها في حفل فرقة “الحضرة” للإنشاد الديني، أنه يجب على المُنشد التحلى بصوت قوي، متابعة أن لديها رصيد من أغاني الإنشاد الديني بخلاف الألبوم الذي أنتجته من أغاني الإنشاد وحمل عنوان “أسماء الله الحسنى”، وأن لديها أغاني كثيرة مثل “قسماً بنور المصطفى” و “مدد يا أمير المؤمنين” تنشدها في الحفلات المختلفة.

Advertisements

وأشارت الأيوبي إلى أنها توجهت إلى الإنشاد الديني حباً في التقرب من الله، لافتة إلى أنها شعرت برغبتها في خوض هذا المجال الفني، ورأت أن الغناء بات مُقسماً في مصر بين التجاري وبين الفني، وأنها تُفضل الغناء الفني، مؤكدة أن لديها الكثير من الأعمال التي لم تطرحها بعد، من إنشاد وأغاني أخرى.

وتابعت الأيوبي أنها تقوم بغناء وتلحين وتأليف العديد من أعمالها، وأن الأمر كان صعباً في بدايته، إلا أنها استطاعت شق طريقها بدء من أغنية “على بالي”.