فن ومشاهير

أنباء عن عودة هنا الزاهد إلى القاهرة غدا في هذه الحالة

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 07:34 مساءً - ذكر موقع ” في الفن ” عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” هنا الزاهد ” وفقا لتصريحات الفنانة المصرية ” نهال عنبر ” رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية المصرية .

حيث كشفت نهال عنبر عن تواصلها مع الفنان ” أحمد فهمي ” زوج هنا الزاهد والذي أكد على أنه سيعود للقاهرة غدا لاستكمال علاج هنا الزاهد في أحد المستشفيات .

وأن هنا تخضع في الوقت الحالي لبعض الفحوصات للاطمئنان عليها ومعرفة إمكانية سفرها بالطائرة دون أن يسبب ذلك لها مشاكل صحية .

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وأشارت نهال عنبر إلى أن هنا الزاهد مازالت ممنوعة من الطعام بأمر الأطباء وتتلقى العلاج بالمحاليل الطبية .

يذكر أن هنا مازالت تتلقى العلاج حاليا في أحد المستشفيات في مدينة سنغافورة على إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء قضائها لأجازة شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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