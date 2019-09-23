بعد طلاقها من ليام هيمسورث.. مايلي سايرس تنفصل عن حبيبتها كاتلين كارتر

متابعة بتجـــــــــــرد: في الوقت الذي أعلنت فيه المغنية الأميركية مايلي سايرس طلاقها من زوجها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث بعد ثمانية أشهر على زواجهما، انفصلت كاتلين كارتر هي أيضاً عن زوجها وارتبطت مع مايلي في علاقة غرامية.
إلا أن علاقة النجمتين الشابتين لم تتكلل بالنجاح وانتهت بعد شهر واحد فقط، بعدما شوهدتا معًا في عدّة لحظات رومانسية وقبلات حميمة في السابق.
فقد أفادت مصادر مقرّبة من النجمتين لمجلة Peopleأنهما أنهيتا علاقتهما الغرامية واتفقتا على البقاء صديقتين فقط.
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