متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت الفنانة المصريّة فيفي عبده في بثٍ مباشر عبر إنستغرام مُعربةً عن غضبها من الأحداث الأخيرة في مصر، وشنت هجوماً شرسًا على دعاة الثورة والمتظاهرين ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتساءلت فيفي عبده في الفيديو الّذي بثته على حسابها “نسيتوا اللي عملتوه فينا وانتو تسرقوا وتلقبوا في البلد، ثورة إيه؟ الثورة النزيهة، اللي بيعمل ثورة يكون نزيه. اللي بيعمل ثورة دا يكون قدها وقدود”.
ومن بعدها فقدت فيفي عبده السيطرة على نفسها وانهالت بالشتائم، فتناقل روّاد الإنترنت مقتطفات من البث المباشر وهي تتلفّظ بعبارات نابية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تنهال بالشتائم في بث مباشر.. ألفاظ نابية ضد معارضي السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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