محمد عبده وأنغام يحتفلان باليوم الوطني السعودي في جازان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعل فنان العرب محمد عبده والفنانة المصرية أنغام أجواء حفل اليوم الوطني السعودي الـ89، الأحد في جيزان، حيث قدما باقة من أشهر أغنياتهما التي يحبها الجمهور.



وعبّر فنان العرب عن سعادته بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي على مدار 50 عاما في حياته، وقدم مجموعة من أشهر أغنياته مثل "الأماكن ، الجرح القديم، ضناني الشوق" وغيرها.





وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحيي بها فنان العرب حفلا غنائيا كبيرا بمسقط رأسه جازان منذ 40 عاما، باستثناء تقديمه أوبريت "عزنا في عزها" قبل 3 سنوات بمناسبة انطلاق مهرجان جازان الشتوي.





من جانبها، عبرت أنغام عن سعادتها بتقديمها أكثر من حفل في المدن السعودية المختلفة، مهنئة الجميع باليوم الوطني السعودي، كما كتبت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "أهنئ الوطن العربي بازدهار السعودية وبالأمان الذي نراه فيها، أنتم تكملون الوجدان العربي بفنكم وبخروج الفن من بلدكم".





كما ظهر "هاشتاقان" أحدهما يحمل عنوان "أنغام في جازان"، والثاني "محمد عبده في جازان"، وحملا صورا وفيديوهات من الحفل مع تغريدات تكشف عن حالة حب كبيرة من الجمهور.

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وقدمت أنغام من ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" بالإضافة لمجموعة من أغانيها المصرية والخليجية مثل "ولاد دبلت، بعتلي نظرة، ولا تهجي".





يذكر أن الحفل شارك فيه الفنان تركي عبدالله واحتضنه المسرح الروماني بمركز الأمير سلطان الحضاري بحضور أكثر من 4 آلاف من الجمهور، واستمر الحفل لأكثر من 6 ساعات متواصلة







