كنزة مرسلي تشوّق الجمهور لعملها الجديد.. وهكذا ستطلّ في الفيديوكليب

بدأت الفنانة الجزائرية الشابة كنزة مرسلي بالترويج لفيديو كليب اغنيتها الجديدة La Casa De Lamore، والذي ستطرحه قريبًا بالتعاون مع شركة الانتاج الرائدة “لايف ستايلز ستوديوز” وتحت اشراف المخرج عادل سرحان.

طريقة كنزة للترويج لكليبها جاءت من خلال نشرها، على حسابها عبر موقع انستغرام، عدد من الصور من كواليس التصوير، كاشفة عن احدى اطلالاتها الأنيقة والملفتة في الفيديو كليب، حيث ظهرت مرتدية قميص “جينز” وغطت شعرها بـ “فولار”، مع مكياج ملفت ومميز، متزيّنة بالحلى باللون الذهبي، فظهرت في غاية الاناقة لتسحر المتابعين ومحبيها عبر انستغرام، الذين راحوا يتغزلون بها ويشيدون باطلالتها الرائعة، مظهرين حماسًا كبيرًا للحظة طرح الفيديو كليب كاملا وسماع أغنية فنانتهم المفضلة.

الجدير بالذكر أن الأغنية La Casa de lamore اي “بيت الحب”، تجمع بين اللهجة الجزائرية واللغة الاسبانية، وهي من كلمات فطيمة فقراري، والحان وتوزيع DJ Adel وفينيكس، صورتها كنزة على طريقة الفيديوكليب طارحة نفسها بأسلوب جديد ومميز، حيث سيراها جمهورها هذه المرة باطلالات جديدة مع أغنية حماسية تشبه اجواء الحفلات.