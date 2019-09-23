فايا يونان: همّي أمثّل عصر جيلي.. وهذه قصة غينيس مع التمويل الجماعي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية الشابة فايا يونان عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي في مصر، لأهمية ما تحمله الأغنية التي قدّمتها والهدف منها في حفل الافتتاح.

وأضافت يونان في تصريح لـ"فوشيا" على هامش مشاركتها في حفل الأغنية السورية على مسرح دمر المكشوف بالعاصمة دمشق، أنها تسعى إلى تقديم ما يُناسبها بالنسبة للأغاني، وتبحث كذلك عن إطلالات تُشبهها، مبينةً أنها الوحيدة التي تهتم بإطلالتها وأخذ آراء من حولها.

وكشفتْ يونان كذلك عن طبيعة التمويل الجماعي الذي حصل معها في أغنية "أحب يديك"، وكيف تفاعل الجمهور مع هذه التجربة، وماذا فعلت موسوعة غينيس أمام هذه التجربة.

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