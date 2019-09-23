متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية الشابة فايا يونان عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي في مصر، لأهمية ما تحمله الأغنية التي قدّمتها والهدف منها في حفل الافتتاح.
وأضافت يونان في تصريح لـ"فوشيا" على هامش مشاركتها في حفل الأغنية السورية على مسرح دمر المكشوف بالعاصمة دمشق، أنها تسعى إلى تقديم ما يُناسبها بالنسبة للأغاني، وتبحث كذلك عن إطلالات تُشبهها، مبينةً أنها الوحيدة التي تهتم بإطلالتها وأخذ آراء من حولها.
وكشفتْ يونان كذلك عن طبيعة التمويل الجماعي الذي حصل معها في أغنية "أحب يديك"، وكيف تفاعل الجمهور مع هذه التجربة، وماذا فعلت موسوعة غينيس أمام هذه التجربة.
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كانت هذه تفاصيل خبر فايا يونان: همّي أمثّل عصر جيلي.. وهذه قصة غينيس مع التمويل الجماعي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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