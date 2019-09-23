





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حذّرت الفنانة لطيفة التونسية أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من يُغني او يسجّل أو يعيد توزيع أي أغنية من أعمالها التي قدمتها على مدار السنوات. وذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" كتبت فيها أنها ستتخّذ نفس موقف الفنانة ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز، لجهة حفظ حقوق والدتها.

ورغم أنها لم توضح دوافعها أو السبب المباشر الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار، كتبت بتدوينتها: "تعبت في مشواري وأنتجت كل رصيدي وألبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي. وساتخذ نفس موقف ريما الرحباني لجهة الاجراءات القانونيه بحق من يغنّي أو يسجّل أو يعيد توزيع أي أغنيه من أغانيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة التونسية تُحذِّر من المسّ بأعمالها الغنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.