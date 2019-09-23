دينا الشربيني تستعد لفيلمٍ جديد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تبدأ الفنانة المصرية دينا الشربيني بتصوير دورها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع الممثل كريم عبد العزيز، وذلك بعيد انتهاء مهامها كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بالدورة الثالثة عشر للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بالمغرب

يُذكر أن أحدث أعمالها السينمائية كان فيلم "بني آدم". علماً أنها شاركت في بطولة فيلم "هروب اضطراري" الذي تصدّر قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وفيلم "جواب اعتقال" الذي تناولت من خلاله قضية الإرهاب.