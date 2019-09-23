نادين نجيم تُطلُّ بدورٍ مختلف في رمضان المقبل

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بدأت الممثلة نادين نسيب نجيم بالتحضيرات لشخصية سوزان التي ستلعبها في مسلسها المقرر عرضه في شهر رمضان من العام المقبل وسيجمعها مع النجم السوري قصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.
وتقول نجيم بحسب تصريحاتها الإعلامية أن العمل الجديد لا يشبه أدوارها السابقة متمنية أن يتقبلها الجمهور في الدور المختلف الذي اختارته في عملٍ يحمل العديد من المفاجأت لناحية القصة والاخراج.
الجدير ذكره أن اسم سوزان الذي تحمله بهذا الدور وتجسد فيه شخصية مسؤول رفيع المستوى في قوى الامن دفع البعض للربط بين الشخصية والرائد السابق في مكتب مكافحة جرائم المعلومانية سوزان الحاج. إلا أن الأمر لايزال في خانة التكهنات ولا دليل عليه حتى الساعة.
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