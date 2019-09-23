شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم وفريد شوقى وسعاد حسنى.. شاهد نجوم زمن الفن الجميل بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت الأجواء المرحة المبهجة بين النجوم فى مهرجان الجونة السينمائى، حيث يحرص الفنانين على الظهور بكامل الشياكة والأناقة على السجادة الحمراء، والتنافس فيما بينهم بأجمل الإطلالات، وتخيل محمد جابر، مصمم الجرافيك كيف ستكون إطلالة نجوم الزمن الجميل فى مهرجان الجونة السينمائى لو كانوا على قيد الحياة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى، صور المصمم محمد جابر لحضور نجوم زمن الفن الجميل المهرجان، حيث كتبت الصفحة: "يعد مهرجان الجونة السينمائي في جوهره احتفالًا بالفن، ونستعرض كيف تصور الفنان المصري محمد جابر لسجادتنا الحمراء في المهرجان مع أساطير الشاشة الأكثر شهرة في السينما المصرية، لالتقاط صور لهم، بدلًا من مجموعة من النجوم المعاصرة الذين يسيرون عليها، وهذه الرموز المحببة من العصر الذهبى للسينما مهدت الطريق أمام وجود مهرجان مثل هذا مرورًا سريعًا لرؤية سعاد حسني تعطي بريقًا، وفريد شوقي يسير في ليموزين، وغيرهما الكثير".

وتتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى لليوم الخامس، حيث يشهد اليوم الاثنين عرض العديد من الأفلام ضمن المسابقات المختلفة، ويأتى أبرزها فيلم "الفارس والأميرة" للمخرج والسيناريست القدير بشير الديك وإبراهيم موسى في عرضه العالمي الأول. الفيلم هو أول فيلم تحريك عربي طويل، واستغرق إنجازه أكثر من 20 عامًا.



أم كلثوم



رشدى أباظة



سعاد حسنى



صفحة مهرجان الجونة السينمائى



عادل أدهم

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عبد الحليم حافظ



على الشريف



عمر الشريف



فاتن حمامة



فاروق الفيشاوى و أحمد زكى



فريد شوقى



محمود عبد العزيز