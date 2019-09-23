شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد نور يبدأ تحضيرات ألبومه الجديد مع أحمد علاء الدين وزووم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المطرب محمد نور فى التحضير لألبومه الجديد مع الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين، والموزع الموسيقي زووم، ليعود مرة أخرى للساحة بعد ألبومه الأخير "مسا مسا"، وقرر نور اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية، بحسب تصريحه لـ"الخليج 365"، ومن المقرر أن يعقد جلسات عمل خلال الأيام المقبلة مع باقي الشعراء والملحنين والموزعين لتنفيذ هذه الأغانى، لطرحها فى صيف 2020.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".