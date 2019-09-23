تعرف على سعر تذكرة حفل محمد منير المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد منير في نادي هيلوبليس بمدينة الشروق، اليوم الإثنين، تذاكره عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية.

حددت الشركة 250 جنيهًا سعرًا موحدًا لتذاكر الحفل المقام يوم 18 أكتوبر المقبل.

منير سافر أمس الأحد إلى مدينة زيورخ الألمانية، حيث يعقد جلسات عمل مع أحد المنتجين العالميين، استعدادًا لعمل فني جديد.

آخر حفلات محمد منير في مصر كانت خلال أبريل الماضي بالجامعة الأمريكية، وشاركته الحفل فرقة شارموفرز والمطرب الشاب أحمد كمال.​