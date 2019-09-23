نهال عنبر توضح حقيقة خضوع هنا الزاهد لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

طمأنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد التي تخضع للعلاج بإحدى المستشفيات خارج مصر، إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء قضائها شهرًا العسل مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة.

وقال عنبر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد الله هنا الزاهد حالتها الصحية مستقرة، وتستجيب للعلاج وفي تحسن".

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وأوضحت أنها من المقرر أن تعود إلى مصر في وقت قريب جدًا، فور خروجها من المستشفى".

ونفت ما تم تداوله حول خضوعها لعملية جراحية، لافتة: "حالة هنا لا تحتاج إلى تدخل جراحي، وتظل تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان عليها فقط".

وكان الفنان أحمد فهمي أعلن تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من المستشفى.