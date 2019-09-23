نوال الزغبي تهنئ السعودية بعيدها الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني الـ 89، للمملكة العربية السعودية، الذي يصادف اليوم الموافق 23 سبتمبر.

وكتبت نوال الزغبي عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أتقدم بأحر التهاني لأحبابي في المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني السعودي، همة حتى القمة، اليوم الوطني 89".

جدير بالذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها "كده باي"، عبر موقع يوتيوب، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

