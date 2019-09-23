إيمي طلعت زكريا تشارك والدها في "الخوذة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
يستعد حاليًا الفنان طلعت زكريا للعودة للسينما من خلال فيلم جديد ينتمي لنوعية الكوميديا ويحمل اسم "الخوذة"
وقالت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا في تصريحات خاصة لمصراوي:" إنها تعاقدت على المشاركة في الفيلم "الخوذة"، بجانب والدها الفنان طلعت زكريا".
وأوضحت: "الفيلم ينمتي إلى نوعية أفلام الفانتازيا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".
وكشفت إيمي إنه من المقرر البدء في تصوير الفيلم الأسبوع المقبل، مشيرة إنه يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم ميرنا وليد، وأنعام سالوسة، تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين".
يذكر أن آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، الذي عُرض عام 2017، وشارك في بطولته ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبو زيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.
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