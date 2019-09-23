أماني كمال تطلب الدعاء لـ"هنا الزاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: طلبت الفنانة الشابة أماني كمال من الجمهور الدعاء لصديقتها الفنانة هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة. ونشرت الزاهد صورة لهنا من المستشفى وكتبت: "ألف سلامة عليكي يا هنا ويارب تقومي بسلامة يا رب، ممكن كلنا ندعلها تقوم بسلامة وربنا يبعد عنكم أي تعب يا رب وأعلن الفنان أحمد فهمي تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد في المستشفى.



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