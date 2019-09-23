"يا مدلع" لـ أحمد سعد تقترب من 3 ملايين مشاهدة

تقترب أغنية "يا مدلع" لنجم أحمد سعد الحاجز 3 ملايين مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. الأغنية من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدي وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.

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