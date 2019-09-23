كريم نصر يستعد لطرح أولى أغنياته "حبيبي بقولك"

يستعد المطرب كريم نصر لطرح أولى أغنياته والتى تحمل اسم "حبيبى بقولك"، والتى من المقرر تصويرها على طريقة الفيديوكليب.
يشار إلي أن "حبيبى بقولك" من كلمات السيد على، ألحان أحمد يوسف،ومن توزيع طارق حسيب.
جدير بالذكر أن المطرب كريم نصر سبق له وغنى "قال فاكرينك" للسوبر ستار عمرو دياب، والتى حققت انتشارًا واسعًا، ونالت إعجاب الجمهور.
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