شاهد.. أحدث ظهور لأحمد فلوكس برفقة نجله

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره بصورة له ظهر فيها برفقة نجله أثناء زيارتهم للأهرامات، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق فلوكس علي الصورة، فقال: "مع سيف ابني في الأهرامات.. إن شاء الله أشوفك أحسن فارس في الدنيا"، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه الذين أكدوا وجود الكثير من الشبه بينه وبين ابنه الصغير.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم "الممر"، وشاركه البطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، ألحان المهدى، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

في الأهرامات.. إن شاء الله أشوفك أحسن فارس في الدنيا"، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه الذين أكدوا وجود الكثير من الشبه بينه وبين ابنه الصغير.جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم "الممر"، وشاركه البطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، ألحان المهدى، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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