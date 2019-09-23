شاهد.. إليسا تهنئ الشعب السعودي بمناسبة عيدهم الوطني

حرصت النجمة اللبنانية اليسا علي تهنئة جمهورها السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، متمنية لهم دوام التقدم والازدهار، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
فكتبت إليسا عبر حسابها: "أسمى معايدة لكل الشعب السعودي بالعيد الوطني وإنشالله دايما بالازدهار والأمن والسلام"، وتلقت إليسا في المقابل الكثير من التعليقات من متابعيها الذين عبروا
جدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني السعودي هذا العام أقيمت تحت شعار "همة حتى القمة"، وتضمن برنامجها عددا من الحفلات الغنائية، شارك فيها كبار نجوم الفن في الخليج والوطن العربي.
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