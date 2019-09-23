الخميس.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالجونة

يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة الجونة، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 26 سبتمبر، وذلك بالتزامن مع فعاليات

الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من

أجمل أعماله التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره ومحبيه على خشبة المسرح.

ويذكر أن كان أقام المطرب عمرو دياب مؤخرًا مجموعة من الحفلات خلال موسم الصيف بعدد من الدول العربية.