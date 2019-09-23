شاهد.. أنغام عن حفلها في العيد الوطني السعودي: ليلة لا تنسي

عبرت المطربة أنغام عن سعادتها بالحفل الذي أحيته بالأمس في جازان، ضمن فعاليات العيد الوطني السعودي الـ89، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "إنستجرام".
نشرت أنغام عبر حسابها صورة من الحفل، وعلقت عليها قائلة: "ليلة لا تنسى.. حفل العيد الوطني السعودي في جازان.. كل عام و المملكة العربية السعوديه بخير".
جدير بالذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في كايرو فيستيفال سيتى بالمسرح المكشوف، يوم 27 سبتمبر من الشهر الجارى، وذلك بمصاحبة أوركسترا المايسترو هانى فرحات.
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