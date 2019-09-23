كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر جلال يرد على "نمبر وان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان ياسر جلال، خلال ندوة أقيمت له في قصر السينما بجاردن سيتي، أمس، عندما سأله أحد الحضور هل تهتم بكونك الأول مشاهدة في أعمالك أم لا؟

فقام "جلال" بالرد قائلًا ": انا مش مهموم برقم واحد خالص لأن مش دور الفنانين أنه يرتب نفسه، الفن مش كدا".

وأضاف "جلال": "في ناس بتحب أمير وشوية صغيرين بيحبوا ياسر وحبة بيحبوا مصطفي شعبان لان كل واحد ليه لون مختلف وليه مذاق".

وأشار "جلال": "أنا اخذت جائزة أحسن ممثل وكنت مكسوف جدًا وأنا رايح أستلمها وقولت لنفسي انا ليه أحسن ممثل لان ببساطة الفن ذوق ولو اتفقت الأذواق لبارت السلع.

وفي نفس السياق قال"جلال" الفن مفيهوش أفضل، الفن لحظة إبداع من مبدع خرجت منه وأنت بتنلقها بشكل وغيرك بيتلقاها بشكل تاني واستقبالك للفن حسب ثقافة المتلقي وايضًا حسب حالته المزاجية".

الجدير بالذكر أن الفنان ياسر جلال يستعد لتصوير مسلسله القادم في سباق رمضان القادم من إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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وفي تصريح خاص لـ"لفجر الفني" قال إنه يستعد لتصوير مسلسل "الفتوة" والذي يجسد فيه دور فتوة من فتوات الزمن الماضي وتدور الأحداث حول زمن العنف والإتاوات التي كانت تفرض قديما عن الشعب من مجموعة من الأشخاص الذين أطلق عليهم فتوات.

يعد مسلسل "لمس أكتاف" الذى عرض رمضان الماضى آخر مشاركات ياسر جلال الدرامية وشاركه البطولة فتحى عبد الوهاب وكرم جبر تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوى.

وينشغل الوسط الفنى فى ذلك التوقيت من كل عام، بالتحضير للأعمال الدرامية المقرر عرضها على الشاشات فى الموسم الرمضانى، ودائمًا تتردد تكهنات وشائعات غير صحيحة، ومع الاستعدادات والتحضيرات للموسم الرمضانى المقبل 2020، حجزت 5 مسلسلات مكانها مبكرًا فى القائمة الأولى للمسلسلات التليفزيونية، البعض يكرر تعاونه مع نفس فريق عمله السنوات الماضية، وآخرون يلجأون لمخرج جديد.

وكشف الفنان ياسر جلال سبب ابتعاده عن السينما، مشيرًا إلى أن السبب الوحيد أنه لم يجد عملًا مناسبًا للسينما في الفترة الأخيرة.

وكان الفنان ياسر جلال، استعد في يونيو الماضي لتقديم فيلم سينمائى يشهد أولى بطولاته المطلقة فى الشاشة الفضية، حيث يواصل قراءة عدة سيناريوهات أحدها مع المخرج رؤوف عبد العزيز، الذى عقد بالفعل عدة جلسات عمل مع "ياسر"، خلال الفترة الماضية للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل المقرر أن يجمعهما خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن النجم ياسر جلال حقق نجاحا جماهيريا كبيرا خلال موسم رمضان الماضى بمسلسل "لمس أكتاف"، وشاركه البطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى ومحمد عز وشريف الدسوقى وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسين المنباوى.

وظهر ياسر جلال مؤخرا مع شقيقه رامز جلال فى فيلم "سبع البرمبة" والمعروض حاليا فى السينمات، ويشارك فى بطولته بجانب رامز جلال عدد من نجوم الفن بينهم جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

